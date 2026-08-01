قیمت امروز Akasha

قیمت لحظه‌ ای Akasha (AKA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AKA به USD برابر با $ 0 برای هر AKA می‌ باشد.

توکن Akasha در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 147,979 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M AKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AKA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.058342 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AKA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +8.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 109.27 رسیده است.

اطلاعات بازار Akasha (AKA)

ارزش بازار $ 147.98K$ 147.98K $ 147.98K حجم (24 ساعته) $ 109.27$ 109.27 $ 109.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 147.98K$ 147.98K $ 147.98K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

ارزش بازار فعلی Akasha برابر است با $ 147.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 109.27. عرضه در گردش AKA برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999993387.26 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 147.98K است.