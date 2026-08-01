قیمت امروز AIUSD

قیمت لحظه‌ ای AIUSD (AIUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999233 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIUSD به USD برابر با $ 0.999233 برای هر AIUSD می‌ باشد.

توکن AIUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,637,166 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.64M AIUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIUSD در بازه‌ ای بین $ 0.998775 (حداقل) و $ 0.999259 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.999957 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.997955 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.81K رسیده است.

اطلاعات بازار AIUSD (AIUSD)

ارزش بازار $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M حجم (24 ساعته) $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M سرمایه در گردش 6.64M 6.64M 6.64M عرضه کل 6,642,247.6009 6,642,247.6009 6,642,247.6009

ارزش بازار فعلی AIUSD برابر است با $ 6.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.81K. عرضه در گردش AIUSD برابر است با 6.64M، و عرضه کل آن 6642247.6009 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.64M است.