قیمت امروز AiShiba

قیمت لحظه‌ ای AiShiba (SHIBAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIBAI به USD برابر با $ 0 برای هر SHIBAI می‌ باشد.

توکن AiShiba در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,378 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 210,000.00T SHIBAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIBAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIBAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AiShiba (SHIBAI)

ارزش بازار $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K سرمایه در گردش 210,000.00T 210,000.00T 210,000.00T عرضه کل 2.1e+17 2.1e+17 2.1e+17

ارزش بازار فعلی AiShiba برابر است با $ 24.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIBAI برابر است با 210,000.00T، و عرضه کل آن 2.1e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.38K است.