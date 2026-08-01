قیمت امروز AI Agent Layer

قیمت لحظه‌ ای AI Agent Layer (AIFUN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIFUN به USD برابر با $ 0 برای هر AIFUN می‌ باشد.

توکن AI Agent Layer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,966 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 481.92M AIFUN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIFUN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.138049 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIFUN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AI Agent Layer (AIFUN)

ارزش بازار $ 43.97K$ 43.97K $ 43.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.62K$ 45.62K $ 45.62K سرمایه در گردش 481.92M 481.92M 481.92M عرضه کل 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825 495,312,268.08780825

ارزش بازار فعلی AI Agent Layer برابر است با $ 43.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIFUN برابر است با 481.92M، و عرضه کل آن 495312268.08780825 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.62K است.