قیمت امروز Afroman

قیمت لحظه‌ ای Afroman (FRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRO به USD برابر با $ 0 برای هر FRO می‌ باشد.

توکن Afroman در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67,459 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.14M FRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -17.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Afroman (FRO)

ارزش بازار $ 67.46K$ 67.46K $ 67.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.46K$ 67.46K $ 67.46K سرمایه در گردش 999.14M 999.14M 999.14M عرضه کل 999,139,737.385326 999,139,737.385326 999,139,737.385326

ارزش بازار فعلی Afroman برابر است با $ 67.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FRO برابر است با 999.14M، و عرضه کل آن 999139737.385326 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.46K است.