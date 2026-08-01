قیمت امروز Acolyt

قیمت لحظه‌ ای Acolyt (ACOLYT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACOLYT به USD برابر با $ 0 برای هر ACOLYT می‌ باشد.

توکن Acolyt در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,187 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.97M ACOLYT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACOLYT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.068293 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACOLYT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.74% و در هفت روز اخیر به میزان -2.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Acolyt (ACOLYT)

ارزش بازار $ 95.19K$ 95.19K $ 95.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.19K$ 95.19K $ 95.19K سرمایه در گردش 997.97M 997.97M 997.97M عرضه کل 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

ارزش بازار فعلی Acolyt برابر است با $ 95.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ACOLYT برابر است با 997.97M، و عرضه کل آن 997974695.3421419 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.19K است.