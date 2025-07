اطلاعات Waves (WAVES).

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

وب‌ سایت رسمی: https://waves.tech/ وایت پیپر https://docs.waves.tech/en/ کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ