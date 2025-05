USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

نامUSDC

رتبهNo.7

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار0.0179%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)14.19%

تامین گردش61,726,703,987.61317

حداکثر عرضه0

عرضه کل61,726,703,987.61317

نرخ گردش%

تاریخ صدور2018-09-30 00:00:00

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد1 USDT

اوج قیمت2.349556378332484,2021-11-16

کمترین قیمت0.8774,2023-03-11

بلاک چین عمومیETH

معرفیUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.