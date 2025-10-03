PeezyPEEZY چیست

ساخته شده روی اتریوم، Peezy همه‌ چیزیه که Pepe آرزو داشت باشد. خونسرد، بااعتماد به نفس و شجاع. یک قورباغه هیپ‌ هاپ با استایلی بی‌ دردسر و انرژی ستاره‌ ی اصلی.

هم اکنون Peezy در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Peezy خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ PEEZY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Peezy را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Peezy شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Peezy (USD)

ارزش Peezy (PEEZY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Peezy (PEEZY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Peezy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Peezy را بررسی کنید!

توکنومیکس Peezy (PEEZY)

درک، توکنومیکس Peezy (PEEZY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PEEZY بیشتر بدانید!

نحوه خریدPeezy (PEEZY)

آیا به دنبال نحوه خرید Peezy هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Peezy را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PEEZY به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Peezy

برای درک عمیق‌ تر Peezy، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Peezy امروز Peezy (PEEZY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PEEZY به واحد USD برابر است با 0.000002096 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PEEZY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.000002096 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PEEZY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Peezy چقدر است؟ ارزش بازار PEEZY برابر است با $ 640.64K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PEEZY چقدر است؟ عرضه در گردش PEEZY برابر است با 305.65B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEEZY چقدر بوده است؟ PEEZY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000017366930284222 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PEEZY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PEEZY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000008008476234 USD رسید. حجم معاملات PEEZY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEEZY برابر است با $ 100.57K USD . آیا PEEZY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PEEZY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEEZY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Peezy (PEEZY)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-04 13:39:16 داده های زنجیره ای ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته 10-04 11:26:38 به روز رسانی های صنعت انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد 10-03 10:20:00 به روز رسانی های صنعت ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت 10-03 05:17:00 به روز رسانی های صنعت بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد 10-01 14:11:00 به روز رسانی های صنعت دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند 09-30 18:14:00 به روز رسانی های صنعت نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

