قیمت لحظه‌ ای Peezy امروز برابر است با 0.000002096 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PEEZY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PEEZY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Peezy امروز برابر است با 0.000002096 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PEEZY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PEEZY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PEEZY

اطلاعات قیمت PEEZY

وایت‌ پیپر PEEZY

وب‌سایت رسمی PEEZY

توکنومیکس PEEZY

پیش‌بینی قیمت PEEZY

تاریخچه PEEZY

راهنمای خرید PEEZY

مبدل PEEZY به ارز فیات

اسپات PEEZY

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Peezy

Peezy قیمت لحظه ای(PEEZY)

قیمت لحظه‌ ای 1 PEEZY به USD:

$0.000002096
$0.000002096$0.000002096
+3.09%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Peezy (PEEZY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Peezy (PEEZY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000001942
$ 0.000001942$ 0.000001942
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000001942
$ 0.000001942$ 0.000001942

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

+2.84%

+3.09%

+0.67%

+0.67%

قیمت لحظه‌ ای Peezy (PEEZY) برابر است با $ 0.000002096. در 24 ساعت گذشته، PEEZY در بازه قیمتی حداقل $ 0.000001942 تا حداکثر $ 0.000002102 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PEEZY برابر با $ 0.000017366930284222 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000000008008476234 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PEEZY در یک ساعت گذشته +2.84%، در 24 ساعت گذشته +3.09% و در 7 روز گذشته +0.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Peezy (PEEZY)

No.2464

$ 640.64K
$ 640.64K$ 640.64K

$ 100.57K
$ 100.57K$ 100.57K

$ 881.77K
$ 881.77K$ 881.77K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

ارزش بازار فعلی Peezy برابر است با $ 640.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.57K. عرضه در گردش PEEZY برابر است با 305.65B، و عرضه کل آن 359709061786 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 881.77K است.

تاریخچه قیمت Peezy (PEEZY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Peezy برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00000006283+3.09%
30 روز$ -0.000000831-28.40%
60 روز$ -0.000002833-57.48%
90 روز$ -0.000003574-63.04%
تغییر قیمت امروز Peezy

امروز، PEEZY تغییر $ +0.00000006283 (+3.09%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Peezy

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000000831 (-28.40%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Peezy

با گسترش بازه به 60 روز، PEEZY تغییر $ -0.000002833 (-57.48%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Peezy

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000003574 (-63.04%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Peezy (PEEZY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Peezy را ببینید.

PeezyPEEZY چیست

ساخته شده روی اتریوم، Peezy همه‌ چیزیه که Pepe آرزو داشت باشد. خونسرد، بااعتماد به نفس و شجاع. یک قورباغه هیپ‌ هاپ با استایلی بی‌ دردسر و انرژی ستاره‌ ی اصلی.

هم اکنون Peezy در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Peezy خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PEEZY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Peezy را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Peezy شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Peezy (USD)

ارزش Peezy (PEEZY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Peezy (PEEZY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Peezy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Peezy را بررسی کنید!

توکنومیکس Peezy (PEEZY)

درک، توکنومیکس Peezy (PEEZY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PEEZY بیشتر بدانید!

نحوه خریدPeezy (PEEZY)

آیا به دنبال نحوه خرید Peezy هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Peezy را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PEEZY به ارزهای محلی

1 Peezy(PEEZY) به VND
0.05515624
1 Peezy(PEEZY) به AUD
A$0.00000316496
1 Peezy(PEEZY) به GBP
0.00000155104
1 Peezy(PEEZY) به EUR
0.0000017816
1 Peezy(PEEZY) به USD
$0.000002096
1 Peezy(PEEZY) به MYR
RM0.0000088032
1 Peezy(PEEZY) به TRY
0.0000872984
1 Peezy(PEEZY) به JPY
¥0.000308112
1 Peezy(PEEZY) به ARS
ARS$0.002985752
1 Peezy(PEEZY) به RUB
0.00017231216
1 Peezy(PEEZY) به INR
0.00018597808
1 Peezy(PEEZY) به IDR
Rp0.03493331936
1 Peezy(PEEZY) به KRW
0.0029521112
1 Peezy(PEEZY) به PHP
0.0001213584
1 Peezy(PEEZY) به EGP
￡E.0.00010004208
1 Peezy(PEEZY) به BRL
R$0.00001117168
1 Peezy(PEEZY) به CAD
C$0.00000291344
1 Peezy(PEEZY) به BDT
0.0002549784
1 Peezy(PEEZY) به NGN
0.00306879552
1 Peezy(PEEZY) به COP
$0.0081556408
1 Peezy(PEEZY) به ZAR
R.0.00003609312
1 Peezy(PEEZY) به UAH
0.00008643904
1 Peezy(PEEZY) به TZS
T.Sh.0.005149872
1 Peezy(PEEZY) به VES
Bs0.000381472
1 Peezy(PEEZY) به CLP
$0.00202264
1 Peezy(PEEZY) به PKR
Rs0.00058958384
1 Peezy(PEEZY) به KZT
0.00114722464
1 Peezy(PEEZY) به THB
฿0.00006778464
1 Peezy(PEEZY) به TWD
NT$0.00006369744
1 Peezy(PEEZY) به AED
د.إ0.00000769232
1 Peezy(PEEZY) به CHF
Fr0.00000165584
1 Peezy(PEEZY) به HKD
HK$0.00001630688
1 Peezy(PEEZY) به AMD
֏0.00080306144
1 Peezy(PEEZY) به MAD
.د.م0.00001905264
1 Peezy(PEEZY) به MXN
$0.00003854544
1 Peezy(PEEZY) به SAR
ريال0.00000783904
1 Peezy(PEEZY) به ETB
Br0.00030410864
1 Peezy(PEEZY) به KES
KSh0.00027067744
1 Peezy(PEEZY) به JOD
د.أ0.000001486064
1 Peezy(PEEZY) به PLN
0.00000758752
1 Peezy(PEEZY) به RON
лв0.00000907568
1 Peezy(PEEZY) به SEK
kr0.00001963952
1 Peezy(PEEZY) به BGN
лв0.00000347936
1 Peezy(PEEZY) به HUF
Ft0.00069310528
1 Peezy(PEEZY) به CZK
0.00004330336
1 Peezy(PEEZY) به KWD
د.ك0.00000063928
1 Peezy(PEEZY) به ILS
0.0000069168
1 Peezy(PEEZY) به BOB
Bs0.0000144624
1 Peezy(PEEZY) به AZN
0.0000035632
1 Peezy(PEEZY) به TJS
SM0.00001951376
1 Peezy(PEEZY) به GEL
0.00000570112
1 Peezy(PEEZY) به AOA
Kz0.00192117264
1 Peezy(PEEZY) به BHD
.د.ب0.000000788096
1 Peezy(PEEZY) به BMD
$0.000002096
1 Peezy(PEEZY) به DKK
kr0.00001333056
1 Peezy(PEEZY) به HNL
L0.0000548104
1 Peezy(PEEZY) به MUR
0.00009496976
1 Peezy(PEEZY) به NAD
$0.00003611408
1 Peezy(PEEZY) به NOK
kr0.0000208552
1 Peezy(PEEZY) به NZD
$0.00000358416
1 Peezy(PEEZY) به PAB
B/.0.000002096
1 Peezy(PEEZY) به PGK
K0.000008908
1 Peezy(PEEZY) به QAR
ر.ق0.00000762944
1 Peezy(PEEZY) به RSD
дин.0.00020911792
1 Peezy(PEEZY) به UZS
soʻm0.02525300624
1 Peezy(PEEZY) به ALL
L0.00017268944
1 Peezy(PEEZY) به ANG
ƒ0.00000375184
1 Peezy(PEEZY) به AWG
ƒ0.0000037728
1 Peezy(PEEZY) به BBD
$0.000004192
1 Peezy(PEEZY) به BAM
KM0.00000347936
1 Peezy(PEEZY) به BIF
Fr0.006164336
1 Peezy(PEEZY) به BND
$0.00000268288
1 Peezy(PEEZY) به BSD
$0.000002096
1 Peezy(PEEZY) به JMD
$0.00033653376
1 Peezy(PEEZY) به KHR
0.00841766176
1 Peezy(PEEZY) به KMF
Fr0.000878224
1 Peezy(PEEZY) به LAK
0.04556521648
1 Peezy(PEEZY) به LKR
Rs0.00063378848
1 Peezy(PEEZY) به MDL
L0.00003508704
1 Peezy(PEEZY) به MGA
Ar0.00935713088
1 Peezy(PEEZY) به MOP
P0.00001678896
1 Peezy(PEEZY) به MVR
0.0000320688
1 Peezy(PEEZY) به MWK
MK0.00363888656
1 Peezy(PEEZY) به MZN
MT0.0001339344
1 Peezy(PEEZY) به NPR
Rs0.0002980512
1 Peezy(PEEZY) به PYG
0.014760032
1 Peezy(PEEZY) به RWF
Fr0.003032912
1 Peezy(PEEZY) به SBD
$0.00001727104
1 Peezy(PEEZY) به SCR
0.00003064352
1 Peezy(PEEZY) به SRD
$0.0000798576
1 Peezy(PEEZY) به SVC
$0.00001831904
1 Peezy(PEEZY) به SZL
L0.00003609312
1 Peezy(PEEZY) به TMT
m0.000007336
1 Peezy(PEEZY) به TND
د.ت0.000006103552
1 Peezy(PEEZY) به TTD
$0.00001418992
1 Peezy(PEEZY) به UGX
Sh0.00725216
1 Peezy(PEEZY) به XAF
Fr0.001169568
1 Peezy(PEEZY) به XCD
$0.0000056592
1 Peezy(PEEZY) به XOF
Fr0.001169568
1 Peezy(PEEZY) به XPF
Fr0.000211696
1 Peezy(PEEZY) به BWP
P0.00002783488
1 Peezy(PEEZY) به BZD
$0.00000421296
1 Peezy(PEEZY) به CVE
$0.00019683536
1 Peezy(PEEZY) به DJF
Fr0.000373088
1 Peezy(PEEZY) به DOP
$0.0001312096
1 Peezy(PEEZY) به DZD
د.ج0.00027139008
1 Peezy(PEEZY) به FJD
$0.000004716
1 Peezy(PEEZY) به GNF
Fr0.01822472
1 Peezy(PEEZY) به GTQ
Q0.00001605536
1 Peezy(PEEZY) به GYD
$0.00043829456
1 Peezy(PEEZY) به ISK
kr0.00025152

منابع Peezy

برای درک عمیق‌ تر Peezy، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Peezy
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Peezy

امروز Peezy (PEEZY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PEEZY به واحد USD برابر است با 0.000002096 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PEEZY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PEEZY نسبت به USD برابر است با $ 0.000002096. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Peezy چقدر است؟
ارزش بازار PEEZY برابر است با $ 640.64K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PEEZY چقدر است؟
عرضه در گردش PEEZY برابر است با 305.65B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEEZY چقدر بوده است؟
PEEZY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000017366930284222 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PEEZY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PEEZY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000008008476234 USD رسید.
حجم معاملات PEEZY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEEZY برابر است با $ 100.57K USD.
آیا PEEZY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PEEZY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEEZY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Peezy (PEEZY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

October 3, 2025

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند

October 3, 2025

GameFi 2.0: چرا اقتصاد توکن‌ها آینده بازی‌های بلاک‌چین را تعیین خواهد کرد

October 3, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب PEEZY به USD

مقدار

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0.000002096 USD

معامله PEEZY

/USDTPEEZY
$0.000002096
$0.000002096$0.000002096
+3.09%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --