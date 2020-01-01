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برترین توکن‌ های اکوسیستم Cronos zkEVM بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Cronos zkEVM را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,182.29
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.579
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04764
+0.15%
-0.81%
-1.08%
$ 2.14B
$ 1.76M
5
Veno USD
Veno USD
VUSD
$ 4.15
0.00%
+0.04%
-3.49%
$ 10.82M
$ 10.91K
6
Veno ETH
Veno ETH
VETH
$ 7,702.26
+0.02%
+0.03%
-4.57%
$ 2.37M
$ 368.92
7
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089747
+0.33%
-0.00%
-4.89%
$ 2.12M
$ 3.41K
8
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCRO
WZKCRO
$ 0.236849
0.00%
+0.02%
-3.72%
$ 1.71M
$ 21.43K
9
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.089E-5
-1.10%
+1.50%
-5.15%
$ 674.07K
--
10
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010353
0.00%
-0.00%
+0.06%
$ 42.97K
$ 47.24

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Cronos zkEVM چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Cronos zkEVM به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $90.66B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Cronos zkEVM چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Cronos zkEVM که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Cronos zkEVM در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته اکوسیستم Cronos zkEVM را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Cronos zkEVM می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Cronos zkEVM چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Cronos zkEVM در حال حاضر حدود $90.66B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Cronos zkEVM، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.