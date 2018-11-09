تحلیل تکنیکال امروز BitcoinSV (BSV) صفحه تحلیل BitcoinSV، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BSV، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BitcoinSV را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت BitcoinSV (BSV) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $15.36 -- +9.79% +17.16% -0.72%

BitcoinSV اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت BitcoinSV در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 15 خنثی 1 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 0 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 15.4133 15.4066 مقاومت دوم 15.4066 15.4028 مقاومت اول 15.4033 15.4004 نقطه محوری 15.3966 15.3966 حمایت اول 15.3933 15.3928 حمایت دوم 15.3866 15.3904 حمایت سوم 15.3833 15.3866

سیگنال‌ های بازار BitcoinSV حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $2.08 M $2.09 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.04M خریدهای فعال 3 روزه $0.80 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.84 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $2.60 M فروش‌ های فعال 7 روزه $2.62 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. BitcoinSV جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BSVUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله BitcoinSV (BSV) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BitcoinSV را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BSV $15.37 $15.37 $15.37 +1.92% 5.53K (USDT) معامله کنید