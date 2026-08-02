قیمت امروز BaoBao

قیمت لحظه‌ ای BaoBao (BAOBAO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAOBAO به USD برابر با $ 0 برای هر BAOBAO می‌ باشد.

توکن BaoBao در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,735 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 538.20M BAOBAO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAOBAO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAOBAO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +14.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BaoBao (BAOBAO)

ارزش بازار $ 44.74K$ 44.74K $ 44.74K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.98K$ 56.98K $ 56.98K سرمایه در گردش 538.20M 538.20M 538.20M عرضه کل 685,536,937.2402738 685,536,937.2402738 685,536,937.2402738

ارزش بازار فعلی BaoBao برابر است با $ 44.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAOBAO برابر است با 538.20M، و عرضه کل آن 685536937.2402738 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.98K است.