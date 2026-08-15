تحلیل تکنیکال امروز Banana Gun (BANANA) صفحه تحلیل Banana Gun، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BANANA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Banana Gun را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Banana Gun (BANANA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $4.025 -- +14.05% +21.71% +4.65%

Banana Gun اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Banana Gun در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 1 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 0 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 1 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 4.0263 4.0246 مقاومت دوم 4.0246 4.0227 مقاومت اول 4.0213 4.0215 نقطه محوری 4.0196 4.0196 حمایت اول 4.0163 4.0177 حمایت دوم 4.0146 4.0165 حمایت سوم 4.0113 4.0146

سیگنال‌ های بازار Banana Gun حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.31M $5.02 M $5.33 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.12 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.12 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.40 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.39 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Banana Gun جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BANANAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.10 M 4.06 2026-08-14 $0.00 M 3.77 2026-08-13 $0.01 M 3.65 2026-08-12 -$0.01 M 3.71 2026-08-11 $0.05 M 3.70 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Banana Gun (BANANA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Banana Gun را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BANANA $4.025 $4.025 $4.025 +6.82% 16.35K (USDT) معامله کنید