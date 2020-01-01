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برترین توکن‌ های توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006034
+0.12%
-0.25%
-8.95%
$ 378.80M
$ 17.46M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1234
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00126062
+0.04%
-0.00%
-1.07%
$ 38.68M
$ 9.24K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002447
+0.45%
+2.73%
-6.25%
$ 13.55M
$ 21.15M
5
ALI
ALI
ALI
$ 0.001043
-0.10%
-0.10%
-1.42%
$ 9.51M
$ 5.96M
6
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001153
+0.26%
+1.76%
-19.64%
$ 9.00M
$ 50.66M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00012546
+0.93%
+0.00%
-7.03%
$ 5.88M
$ 150.17K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.0019005
+0.11%
--
-2.49%
$ 1.71M
$ 4.45
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0.00040339
+0.05%
-0.07%
-17.48%
$ 403.39K
$ 7.93K
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0.00072114
0.00%
+0.02%
+9.39%
$ 278.01K
$ 233.11
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0.05394
+0.58%
+2.58%
+0.26%
--
$ 1.04M

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $581.32M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ANIME با ثبت تغییر قیمتی 2.73% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT می‌توان به PENGU, APE, LION اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT در حال حاضر حدود $581.32M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های ایردراپ شده توسط پروژه‌های NFT، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.