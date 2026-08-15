قیمت امروز 8lends

قیمت لحظه‌ ای 8lends (8LNDS) در حال حاضر برابر با $ 0.01788846 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 8LNDS به USD برابر با $ 0.01788846 برای هر 8LNDS می‌ باشد.

توکن 8lends در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 824,811 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 46.06M 8LNDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 8LNDS در بازه‌ ای بین $ 0.01771667 (حداقل) و $ 0.01829979 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01829979 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01666681 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 8LNDS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.28K رسیده است.

اطلاعات بازار 8lends (8LNDS)

ارزش بازار $ 824.81K$ 824.81K $ 824.81K حجم (24 ساعته) $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M سرمایه در گردش 46.06M 46.06M 46.06M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی 8lends برابر است با $ 824.81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.28K. عرضه در گردش 8LNDS برابر است با 46.06M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.79M است.