نحوه شرکت
معاملات فیوچرز انجام دهید و شانسهای قرعهکشی رایگان کسب کنید
دوره رویداد
دوره رویداد:--
دوره قرعه کشی شانس:--
واجد شرایط بودن
به محض شروع رویداد، کاربران از همه کشورها/مناطق می توانند ثبت نام و شرکت کنند.
جوایز روزانه: تا سقف 2,025 USDT برنده شوید
به ازای هر -- USDT که روزانه معامله می کنید، 1 امتیاز خراش کارت کسب کنید، که سقف آن -- امتیاز خراش کارت در روز است.
اطلاعات جایزه
ناحیه خراش دادن
برای برنده شدن جوایز تضمینی، خراش دهید
سورپرایزهای هفتگی: تا 5,000 USDT برنده شوید
به ازای هر -- USDT حجم معاملات هفتگی انباشته، شما 1 شانس قرعه کشی دریافت خواهید کرد، با حداکثر -- شانس در هفته.
پاداش های تضمین شده
اطلاعات جایزه
سؤالات متداول
سؤال: چگونه در این رویداد شرکت کنم؟
سؤال: آیا می توانم هم زمان در رویدادهای دیگر هم شرکت کنم؟
سؤال: آیا برای شرکت در رویداد نیاز به احراز هویت KYC دارم؟
سؤال: کدام معاملات فیوچرز در این رویداد شمارش میشوند؟
سؤال: آیا حجم معاملات من به صورت لحظه ای به روزرسانی می شود؟ آیا تأخیری وجود دارد؟
سؤال: جوایز کی صادر می شوند؟ دریافت آن ها چقدر زمان می برد؟
سؤال: اگر یک روز قرعه کشی را از دست بدهم، آیا می توانم بعداً جبران کنم؟
قوانین رویداد
کاربران باید برای شرکت در رویداد روی دکمه ثبتنام در این صفحه کلیک کنند و حداقل 17 سال سن داشته باشند تا واجد شرایط دریافت جوایز باشند.
تنها حجم معاملات فیوچرز با کارمزد بزرگتر از 0 شمارش میشود (معاملات فیوچرز استیبل کوین مانند USDCUSDT مستثنی هستند). تمامی آمار معاملات بر اساس منطقه زمانی UTC+8 محاسبه خواهد شد.
کاربرانی که در این رویداد ثبت نام می کنند، در همان دوره زمانی واجد شرایط دریافت جوایز رویداد M-Day نخواهند بود.
شرکت کنندگان پس از دستیابی به حجم معاملات مورد نیاز، به صورت خودکار واجد دریافت کدهای اختصاصی قرعه کشی خواهند شد. هر کد قرعه کشی معادل یک شانس برای شرکت در این رویداد است که قابلیت ذخیره سازی و استفاده در هر زمان از بازه زمانی تعیین شده برای قرعه کشی را دارد. شایان ذکر است که کلیه جوایز این طرح، تنها برای مدت زمانی محدود و بر اساس اولویت ثبت نام در دسترس خواهد بود.
جوایز پاداش کارت خراش روزانه و چرخش هفتگی بلافاصله پس از برنده شدن و حداکثر ظرف 24 ساعت توزیع میشوند. جوایز بونوس به مدت 7 روز اعتبار دارند. لطفاً قبل از استفاده قوانین مربوط به استفاده را بهدقت مطالعه کنید. جزئیات در اینجا موجود است.
جوایز فیزیکی بر اساس قیمت رسمی به معادل ایردراپ USDT تبدیل خواهند شد. در صورت تأخیر، لغو، تعویق یا هر دلیل دیگری برای رویداد، MEXC حق دارد جوایز را به دلخواه خود تنظیم کرده و جوایز جایگزین با ارزش برابر یا بیشتر به برندگان ارائه دهد.
این رویداد هیچ گونه وابستگی، تأیید یا همکاری با هیچ یک از برندها یا شرکت های شخص ثالث ذکر شده ندارد. تمامی اشاره ها به محصولات یا علائم تجاری صرفاً برای اهداف توصیفی بوده و به هیچ عنوان نشان دهنده شراکت یا همکاری نمی باشد.
پلتفرم MEXC از 5 رقم آخر مقدار هش اولین بلاک بیت کوین که پس از ساعت 12:00:00 (UTC) در روز پایان رویداد، 4 جولای 2025، ایجاد می شود، به عنوان شماره برنده جایزه نهایی بزرگ استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر را می توانید در Blockchain.com مشاهده کنید.
جایزه نهایی بزرگ با ارزش بیش از 10,000 USDT فقط به کاربرانی که احراز هویت KYC پیشرفته را تکمیل کردهاند اختصاص دارد. اگر برنده ظرف 7 روز احراز هویت را تکمیل نکند، صلاحیت دریافت جایزه از او سلب شده و جایزه به کاربر واجد شرایط بعدی منتقل می شود. اگر تمام کاربران واجد شرایط قبلاً جوایز خود را دریافت کرده باشند، جوایز باقی مانده به عنوان پاداش مشارکت بر اساس تعداد کدهای قرعهکشی که کاربران دارند، بین سایر کاربران توزیع خواهد شد.
کاربرانی که موفق به کسب جایزه بزرگ نهایی با ارزش بیش از 10،000 USDT می شوند، می بایست فرایند تأیید هویت پیشرفته (KYC) را تکمیل کرده و سپس از طریق تلگرام با @Casper_MEXC تماس حاصل فرمایند تا روند دریافت جایزه ایشان آغاز شود. در خصوص جایزه ویژه شمش طلا، برنده ملزم به حضور در مراسم رسمی اهدای جوایز و مشارکت فعال در جلسات عکاسی، مصاحبه ها و سایر فعالیت های تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی خواهد بود. این مراسم در کشور یا منطقه ای که به طور رسمی از سوی پلتفرم اعلام می شود برگزار می گردد و کلیه هزینه های سفر مطابق با ضوابط خاص پلتفرم بازپرداخت خواهد شد. تنها با تحقق این الزامات، برنده مشمول دریافت کامل ایردراپ به ارزش 350،000 USDT خواهد بود. چنانچه برنده تمایلی به حضور در برنامه های تبلیغاتی حضوری نداشته باشد، لازم است نسبت به اشتراک گذاری رسمی جایزه خود در رسانههای اجتماعی اقدام کرده و آن را حداقل به مدت 30 روز حفظ کند. در این حالت، ارزش جایزه به ایردراپی معادل 175،000 USDT تعدیل خواهد شد. جزئیات دقیق مربوط به زمان، مکان و نحوه بازپرداخت هزینه های مراسم اهدای جوایز، در موعد مقرر به اطلاع برندگان خواهد رسید.
تبلیغات در شبکه های اجتماعی شامل، اما نه محدود به موارد زیر است:
شرکت در مصاحبه های رسانه ای: به اشتراک گذاری تجربیات شخصی مرتبط با رویداد، از جمله تجربه معامله، تجربه قرعه کشی و غیره.
نمایش عکس ها یا ویدیوهای جایزه: منتشر کردن عکس ها یا ویدیوهای شخصی که جایزه در آن ها دیده می شود.
انتشار مقالات تبلیغاتی: نوشتن مقالات تبلیغاتی مفصل شامل جزئیات رویداد، سخنرانی های برندگان، نمایش جوایز و غیره، و تبلیغ آنها در شبکههای اجتماعی پرکاربرد با استفاده از هشتگ ها و موضوعات تعیین شده (مثلاً، '#MEXCGoldBar').
بازنشر محتوای تبلیغاتی رسمی: به اشتراکگذاری مطالب رسمی رویداد و اعلام برندگان که توسط MEXC منتشر شدهاند.
پلتفرم MEXC به حفظ حریم خصوصی کاربران متعهد است. تمامی داده های شخصی فقط برای سازمان دهی و اجرای رویداد استفاده میشوند و بدون رضایت کاربر به اشخاص ثالث فاش نخواهند شد.
تمام کاربران شرکت کننده باید به طور کامل از شرایط خدمات MEXC پیروی کنند. MEXC حق دارد هر شرکت کننده ای که در طول رویداد به فعالیت های نادرست یا سوءاستفاده آمیز مانند ثبت نام های دسته جمعی برای به دست آوردن پاداش های اضافی یا هر فعالیت دیگری با اهداف غیرقانونی، کلاهبردارانه یا مضر بپردازد، از شرکت در رویداد محروم کند.
صرافی MEXC حق تفسیر نهایی این رویداد را برای خود محفوظ می دارد. اگر سوالی دارید، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
به محض شروع رویداد، کاربران از تمام کشورها و مناطق می توانند ثبت نام کرده و در آن شرکت کنند.
کدهای قرعه کشی از رقم آخر به سمت جلو با شماره برنده تطبیق داده می شوند. کاربری که بیشترین تعداد ارقام متوالی مطابقت یافته را داشته باشد، جایزه بزرگ 100 اونس شمش طلا را برنده می شود. یک کاربر می تواند بسته به تعداد کدهای مطابقت یافته، چندین جایزه کسب کند.
سلب مسئولیت
حساب های بازارساز و حساب های فرعی نهادی نمی توانند در این رویداد شرکت کنند.
شرکت کنندگانی که در فعالیت های کلاهبرداری مانند معاملات شستشو، دستکاری بازار، مدیریت چندین حساب و معاملات خودی دخیل باشند، رد صلاحیت خواهند شد.
شرکت کنندگانی که در استراتژی های معاملاتی مشابه دخیل باشند، رد صلاحیت خواهند شد.
شرکت کنندگانی که با فرکانس بالا در هر دقیقه سفارشات را ثبت و لغو کنند، رد صلاحیت خواهند شد.
چنانچه چندین حساب تحت یک آدرس IP ثبت شده باشد، کاربران حساب های مربوطه رد صلاحیت خواهند شد.
پلتفرم MEXC حق تفسیر نهایی قوانین رویداد را برای خود محفوظ می دارد، شامل اما نه محدود به اطلاعات ذکر شده در بالا در مورد معاملات، وجوه و خطرات رفتارهای گروهی.