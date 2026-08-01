Precio de ZAYA AI hoy

El precio actual de ZAYA AI (ZAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAI a USD es $ 0 por ZAI.

ZAYA AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,708, con un suministro circulante de 40.09M ZAI. Durante las últimas 24 horas, ZAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.396838, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -9.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.90.

Información del mercado de ZAYA AI (ZAI)

Cap de mercado $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Volumen (24H) $ 3.90$ 3.90 $ 3.90 Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.05K$ 99.05K $ 99.05K Suministro de Circulación 40.09M 40.09M 40.09M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZAYA AI es de $ 39.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.90. El suministro circulante de ZAI es de 40.09M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 99.05K.