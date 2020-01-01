Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ciencia descentralizada (DeSci) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ciencia descentralizada (DeSci). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2648
+0.19%
-2.54%
-3.32%
$ 132.60M
$ 318.06K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004057
+0.05%
+2.36%
+1.72%
$ 82.09M
$ 15.07M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02473
+0.32%
-2.88%
+2.42%
$ 55.12M
$ 2.51M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.795398
+0.36%
-0.11%
-18.06%
$ 24.03M
$ 626.49K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.94
0.00%
+0.02%
+11.76%
$ 23.92M
$ 521.47K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 14.04
+0.21%
+0.01%
+14.05%
$ 9.86M
$ 2.56K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009609
-1.41%
-1.92%
-5.57%
$ 9.42M
$ 5.83M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.234109
+0.12%
-0.04%
-3.73%
$ 6.16M
$ 3.68K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.106306
0.00%
-0.01%
-4.90%
$ 4.40M
$ 3.28K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00638705
-0.55%
+0.04%
-2.43%
$ 3.04M
$ 279.46K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00209628
+0.07%
-0.02%
+8.18%
$ 2.10M
$ 892.17
12
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.781406
-0.01%
-0.04%
-4.67%
$ 1.91M
$ 1.55K
13
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.095
+0.09%
-0.01%
+3.40%
$ 1.57M
$ 1.32K
14
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1.771E-5
-0.28%
-2.30%
+0.85%
$ 1.52M
--
15
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0.00292757
0.00%
+0.15%
-9.27%
$ 1.48M
$ 2.09
16
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0.0011868
+0.70%
-0.01%
+14.11%
$ 1.19M
$ 2.06K
17
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.080501
+0.01%
-0.02%
+3.01%
$ 928.55K
$ 269.11
18
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0.00029648
0.00%
--
+2.39%
$ 741.21K
$ 9.80
19
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.00178654
+0.02%
+0.09%
-6.81%
$ 677.80K
$ 5.62K
20
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.157149
-0.55%
-0.02%
+2.03%
$ 450.27K
$ 1.90K
21
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00207164
+0.11%
-0.00%
+0.36%
$ 401.24K
$ 1.44K
22
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.00984659
+0.02%
-0.01%
+2.25%
$ 387.74K
$ 1.61K
23
Factor
Factor
FACT
$ 0.2919
0.00%
+3.11%
-13.79%
$ 345.39K
$ 2.44K
24
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00477626
+0.29%
-0.02%
+0.50%
$ 329.56K
$ 320.81
25
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0.00032473
+0.13%
-0.01%
-6.42%
$ 324.73K
$ 83.46
26
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.02485194
+0.35%
0.00%
-1.14%
$ 292.62K
$ 551.26
27
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.002576
0.00%
-8.37%
-28.05%
$ 289.32K
$ 6.44M
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0.03965283
0.00%
--
-0.63%
$ 206.74K
$ 4.93
29
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0.00018477
0.00%
-0.04%
+1.63%
$ 184.77K
$ 41.48K
30
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0.00010911
0.00%
--
-0.70%
$ 181.61K
$ 42.76
31
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0.00017981
0.00%
--
+22.47%
$ 179.81K
$ 2.49K
32
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00016963
-0.04%
+0.00%
+0.04%
$ 169.57K
$ 193.72
33
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00015059
+0.01%
0.00%
+1.79%
$ 150.55K
$ 93.74
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0.00486075
+0.06%
-0.01%
-5.58%
$ 102.08K
$ 206.88
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0.00265793
+0.23%
-0.01%
+0.79%
$ 90.83K
$ 433.71
36
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00771583
+0.16%
-0.03%
+3.49%
$ 77.16K
$ 52.01
37
Etica
Etica
ETI
$ 0.00983413
0.00%
+0.01%
-2.37%
$ 69.53K
$ 72.90
38
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
+1.96%
$ 60.23K
$ 4.28
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0.00625101
+0.32%
0.00%
-0.88%
$ 55.70K
$ 159.14
40
Protean
Protean
PRTN
$ 4.76324E-7
0.00%
-2.80%
-13.15%
$ 47.63K
--
41
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.584E-5
+0.18%
-3.00%
+0.63%
$ 47.34K
--
42
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4.402E-5
-0.07%
+0.20%
+2.47%
$ 44.00K
--
43
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
-6.33%
$ 41.44K
--
44
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00099045
0.00%
--
-9.66%
$ 39.71K
$ 3.90
45
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0.00124012
0.00%
--
-4.29%
$ 37.95K
$ 31.00
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 10.97
0.00%
--
-1.61%
$ 32.37K
$ 75.21
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.012E-5
-0.03%
-1.40%
+0.53%
$ 30.12K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2.303E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 23.03K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1.661E-5
0.00%
+2.20%
+1.78%
$ 16.61K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
-9.09%
$ 15.72K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ciencia descentralizada (DeSci) y por qué son populares?
Los tokens de Ciencia descentralizada (DeSci) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 56 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $367.48M.
¿Cuál es el token de Ciencia descentralizada (DeSci) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ciencia descentralizada (DeSci) rastreados en MEXC, MET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ciencia descentralizada (DeSci) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 56 tokens de Ciencia descentralizada (DeSci), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. TRAC, ATH, BIO se encuentra entre los tokens populares de Ciencia descentralizada (DeSci). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ciencia descentralizada (DeSci)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ciencia descentralizada (DeSci) es de aproximadamente $367.48M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ciencia descentralizada (DeSci), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.