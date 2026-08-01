Precio de Yellow hoy

El precio actual de Yellow (YELLOW) hoy es $ 0.04106735, con una variación del 16.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YELLOW a USD es $ 0.04106735 por YELLOW.

Yellow actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,925,856, con un suministro circulante de 193.94M YELLOW. Durante las últimas 24 horas, YELLOW cotiza entre $ 0.03417352 (bajo) y $ 0.04314026 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.065755, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01699129.

En el corto plazo, YELLOW experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de +13.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 560.99K.

Información del mercado de Yellow (YELLOW)

Cap de mercado $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M Volumen (24H) $ 560.99K$ 560.99K $ 560.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 408.68M$ 408.68M $ 408.68M Suministro de Circulación 193.94M 193.94M 193.94M Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Yellow es de $ 7.93M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 560.99K. El suministro circulante de YELLOW es de 193.94M, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 408.68M.