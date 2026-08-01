Precio de XGame hoy

El precio actual de XGame (XGAME) hoy es $ 0.0011076, con una variación del 18.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XGAME a USD es $ 0.0011076 por XGAME.

XGame actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 348,624, con un suministro circulante de 314.75M XGAME. Durante las últimas 24 horas, XGAME cotiza entre $ 0.00104342 (bajo) y $ 0.00136721 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.053131, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XGAME experimentó un cambio de -1.32% en la última hora y de +63.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 919.24.

Información del mercado de XGame (XGAME)

Cap de mercado $ 348.62K$ 348.62K $ 348.62K Volumen (24H) $ 919.24$ 919.24 $ 919.24 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suministro de Circulación 314.75M 314.75M 314.75M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de XGame es de $ 348.62K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 919.24. El suministro circulante de XGAME es de 314.75M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.11M.