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Principales tokens de Juegos arcade por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juegos arcade. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.20637
+2.37%
-8.36%
-40.92%
$ 182.87M
$ 5.59M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001891
-0.79%
+0.21%
+1.50%
$ 12.16M
$ 473.49M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.0738
-1.08%
-4.05%
-10.09%
$ 7.84M
$ 732.71K
4
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0.931464
-0.47%
-0.04%
+53.38%
$ 6.69M
$ 104.12K
5
$ 0.0014312
+0.33%
+1.74%
-3.53%
$ 2.53M
$ 40.99M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0013075
+0.03%
-0.06%
+4.05%
$ 956.69K
$ 76.72M
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.792E-5
+0.26%
-2.70%
+0.68%
$ 779.17K
--
9
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 3.027E-5
+2.02%
+8.50%
-16.54%
$ 614.50K
--
10
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.0048726
-0.06%
+0.00%
+6.02%
$ 487.26K
$ 56.48K
11
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.0003644
0.00%
-0.01%
-12.99%
$ 364.40K
$ 25.51
12
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00110398
-0.19%
-0.01%
+59.37%
$ 347.48K
$ 2.00K
13
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01099004
0.00%
--
+2.33%
$ 322.82K
$ 201.33
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013778
-0.02%
+0.02%
-0.51%
$ 225.62K
$ 441.85
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001359
-0.73%
+0.30%
+52.99%
$ 150.98K
$ 23.32M
17
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.206E-5
0.00%
+6.10%
-7.09%
$ 120.59K
--
18
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001939
0.00%
-3.82%
-9.27%
$ 94.92K
$ 23.83M
19
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
0.00%
$ 76.69K
$ 1.48
20
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
0.00%
$ 71.35K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 5.01E-5
-0.04%
-0.60%
+3.19%
$ 50.08K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010208
+0.89%
0.00%
-9.06%
$ 42.36K
$ 168.55
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.614E-5
-0.04%
+1.00%
-25.21%
$ 25.89K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042506
0.00%
+0.01%
-0.08%
$ 25.50K
$ 3.99
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
26
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00049934
0.00%
--
+0.51%
$ 18.04K
$ 44.83
27
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00014797
-0.46%
-0.01%
-11.68%
$ 17.87K
$ 1.14
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21652E-7
0.00%
+3.10%
+3.10%
$ 11.81K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.0001387
+0.07%
+0.58%
+0.14%
--
$ 98.69M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.005124
+1.52%
+2.42%
-32.36%
--
$ 10.94M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juegos arcade y por qué son populares?
Los tokens de Juegos arcade representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 30 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $217.90M.
¿Cuál es el token de Juegos arcade con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juegos arcade rastreados en MEXC, GMTO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juegos arcade están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 30 tokens de Juegos arcade, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BEAT, HMSTR, PEPECOIN se encuentra entre los tokens populares de Juegos arcade. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juegos arcade?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juegos arcade es de aproximadamente $217.90M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juegos arcade, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.