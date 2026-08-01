Precio de Xcellar hoy

El precio actual de Xcellar (XCL) hoy es $ 0, con una variación del 4,21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XCL a USD es $ 0 por XCL.

Xcellar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24 236, con un suministro circulante de 934,12M XCL. Durante las últimas 24 horas, XCL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,0324925, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XCL experimentó un cambio de -14,09% en la última hora y de -95,81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xcellar (XCL)

Cap de mercado $ 24,24K$ 24,24K $ 24,24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24,24K$ 24,24K $ 24,24K Suministro de Circulación 934,12M 934,12M 934,12M Suministro total 934 119 944,760922 934 119 944,760922 934 119 944,760922

La capitalización de mercado actual de Xcellar es de $ 24,24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XCL es de 934,12M, con un suministro total de 934119944.760922. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24,24K.