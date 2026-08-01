Precio de x4Pay hoy

El precio actual de x4Pay (X4PAY) hoy es $ 0, con una variación del 2.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de X4PAY a USD es $ 0 por X4PAY.

x4Pay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,012.61, con un suministro circulante de 999.38M X4PAY. Durante las últimas 24 horas, X4PAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00329667, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, X4PAY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -13.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de x4Pay (X4PAY)

Cap de mercado $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.01K$ 14.01K $ 14.01K Suministro de Circulación 999.38M 999.38M 999.38M Suministro total 999,381,695.349785 999,381,695.349785 999,381,695.349785

La capitalización de mercado actual de x4Pay es de $ 14.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de X4PAY es de 999.38M, con un suministro total de 999381695.349785. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.01K.