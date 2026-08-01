Precio de Wrapped Elastos hoy

El precio actual de Wrapped Elastos (WELA) hoy es $ 0.259302, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WELA a USD es $ 0.259302 por WELA.

Wrapped Elastos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,385, con un suministro circulante de 329.29K WELA. Durante las últimas 24 horas, WELA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.92, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.247468.

En el corto plazo, WELA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 199.00.

Información del mercado de Wrapped Elastos (WELA)

Cap de mercado $ 85.39K$ 85.39K $ 85.39K Volumen (24H) $ 199.00$ 199.00 $ 199.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.39K$ 85.39K $ 85.39K Suministro de Circulación 329.29K 329.29K 329.29K Suministro total 329,287.9553951939 329,287.9553951939 329,287.9553951939

La capitalización de mercado actual de Wrapped Elastos es de $ 85.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 199.00. El suministro circulante de WELA es de 329.29K, con un suministro total de 329287.9553951939. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.39K.