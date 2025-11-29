Precio de Wrapped Aave Arbitrum GHO hoy

El precio actual de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) hoy es $ 1.076, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAARBGHO a USD es $ 1.076 por WAARBGHO.

Wrapped Aave Arbitrum GHO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,156,118, con un suministro circulante de 2.93M WAARBGHO. Durante las últimas 24 horas, WAARBGHO cotiza entre $ 1.065 (bajo) y $ 1.091 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.12, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.976544.

En el corto plazo, WAARBGHO experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -0.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Cap de mercado $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M Suministro de Circulación 2.93M 2.93M 2.93M Suministro total 2,929,181.460678758 2,929,181.460678758 2,929,181.460678758

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Arbitrum GHO es de $ 3.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAARBGHO es de 2.93M, con un suministro total de 2929181.460678758. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.15M.