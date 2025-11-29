Precio de Vooz Coin hoy

El precio actual de Vooz Coin (VOOZ) hoy es --, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VOOZ a USD es -- por VOOZ.

Vooz Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,999, con un suministro circulante de 998.41M VOOZ. Durante las últimas 24 horas, VOOZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00131691, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VOOZ experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -8.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vooz Coin (VOOZ)

Cap de mercado $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K Suministro de Circulación 998.41M 998.41M 998.41M Suministro total 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

La capitalización de mercado actual de Vooz Coin es de $ 110.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VOOZ es de 998.41M, con un suministro total de 998410184.147502. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 110.00K.