Precio de ATLA hoy

El precio actual de ATLA (ATLA) hoy es $ 23.716, con una variación del 2.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATLA a USD es $ 23.716 por ATLA.

ATLA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ATLA. Durante las últimas 24 horas, ATLA cotiza entre $ 23.3003 (bajo) y $ 24.4395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ATLA experimentó un cambio de +0.45% en la última hora y de +3.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.14M.

Información del mercado de ATLA (ATLA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 7.14M$ 7.14M $ 7.14M Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.15B$ 71.15B $ 71.15B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain pública ATLETA

