Precio de VOLM hoy

El precio actual de VOLM (VOLM) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VOLM a USD es $ 0 por VOLM.

VOLM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,356, con un suministro circulante de 88.00B VOLM. Durante las últimas 24 horas, VOLM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VOLM experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VOLM (VOLM)

Cap de mercado $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Suministro de Circulación 88.00B 88.00B 88.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de VOLM es de $ 23.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VOLM es de 88.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.54K.