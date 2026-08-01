Precio de VladDog hoy

El precio actual de VladDog (VLADDOG) hoy es $ 0, con una variación del 7.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VLADDOG a USD es $ 0 por VLADDOG.

VladDog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,241, con un suministro circulante de 931.49M VLADDOG. Durante las últimas 24 horas, VLADDOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VLADDOG experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -13.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VladDog (VLADDOG)

Cap de mercado $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Suministro de Circulación 931.49M 931.49M 931.49M Suministro total 931,494,579.1192917 931,494,579.1192917 931,494,579.1192917

La capitalización de mercado actual de VladDog es de $ 20.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VLADDOG es de 931.49M, con un suministro total de 931494579.1192917. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.73K.