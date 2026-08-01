Precio de VICTORY hoy

El precio actual de VICTORY (VICTORY) hoy es $ 0, con una variación del 2.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VICTORY a USD es $ 0 por VICTORY.

VICTORY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,326, con un suministro circulante de 119.23M VICTORY. Durante las últimas 24 horas, VICTORY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VICTORY experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -4.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.36K.

Información del mercado de VICTORY (VICTORY)

Cap de mercado $ 22.33K$ 22.33K $ 22.33K Volumen (24H) $ 2.36K$ 2.36K $ 2.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.61K$ 93.61K $ 93.61K Suministro de Circulación 119.23M 119.23M 119.23M Suministro total 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

La capitalización de mercado actual de VICTORY es de $ 22.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.36K. El suministro circulante de VICTORY es de 119.23M, con un suministro total de 499912850.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.61K.