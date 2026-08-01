Precio de Venture Capitalist hoy

El precio actual de Venture Capitalist (VC) hoy es $ 0, con una variación del 21,44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VC a USD es $ 0 por VC.

Venture Capitalist actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8.862,04, con un suministro circulante de 1,00B VC. Durante las últimas 24 horas, VC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VC experimentó un cambio de -%10,05 en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Venture Capitalist (VC)

Cap de mercado $ 8,86K$ 8,86K $ 8,86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8,86K$ 8,86K $ 8,86K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

La capitalización de mercado actual de Venture Capitalist es de $ 8,86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VC es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8,86K.