Precio de Tygr hoy

El precio actual de Tygr (TYGR) hoy es $ 0.00112187, con una variación del 60.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TYGR a USD es $ 0.00112187 por TYGR.

Tygr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,028,025, con un suministro circulante de 916.28M TYGR. Durante las últimas 24 horas, TYGR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00123796 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00375075, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TYGR experimentó un cambio de +11.78% en la última hora y de +131.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 647.54K.

Información del mercado de Tygr (TYGR)

Cap de mercado $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) $ 647.54K$ 647.54K $ 647.54K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Suministro de Circulación 916.28M 916.28M 916.28M Suministro total 916,280,732.9888686 916,280,732.9888686 916,280,732.9888686

La capitalización de mercado actual de Tygr es de $ 1.03M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 647.54K. El suministro circulante de TYGR es de 916.28M, con un suministro total de 916280732.9888686. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.12M.