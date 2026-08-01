Precio de Tri Sigma hoy

El precio actual de Tri Sigma (TRISIG) hoy es $ 0, con una variación del 1.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRISIG a USD es $ 0 por TRISIG.

Tri Sigma actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,687, con un suministro circulante de 999.68M TRISIG. Durante las últimas 24 horas, TRISIG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.094154, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRISIG experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +1.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tri Sigma (TRISIG)

Cap de mercado $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Suministro de Circulación 999.68M 999.68M 999.68M Suministro total 999,679,692.162719 999,679,692.162719 999,679,692.162719

La capitalización de mercado actual de Tri Sigma es de $ 26.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRISIG es de 999.68M, con un suministro total de 999679692.162719. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.69K.