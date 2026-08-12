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El precio actual de The Toad Pepe hoy es 0.01415 EUR. La capitalización de mercado de TOAD es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TOAD a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de The Toad Pepe hoy es 0.01415 EUR. La capitalización de mercado de TOAD es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TOAD a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de The Toad Pepe(TOAD)

Precio en vivo de 1 TOAD en EUR:

€0.0121604
€0.0121604€0.0121604
-23.36%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de The Toad Pepe (TOAD)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:51:03 (UTC+8)

Precio de The Toad Pepe hoy

El precio actual de The Toad Pepe (TOAD) hoy es € 0.01415, con una variación del 23.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOAD a EUR es € 0.01415 por TOAD.

The Toad Pepe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TOAD. Durante las últimas 24 horas, TOAD cotiza entre € 0.01338 (bajo) y € 0.02171 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TOAD experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +371.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 273.97K.

Información del mercado de The Toad Pepe (TOAD)

--
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€ 273.97K
€ 273.97K€ 273.97K

€ 13.59M
€ 13.59M€ 13.59M

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960,600,000
960,600,000 960,600,000

SOL

La capitalización de mercado actual de The Toad Pepe es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 273.97K. El suministro circulante de TOAD es de --, con un suministro total de 960600000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 13.59M.

Historial de precios de The Toad Pepe EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01338
€ 0.01338€ 0.01338
24H Mín
€ 0.02171
€ 0.02171€ 0.02171
24H Máx

€ 0.01338
€ 0.01338€ 0.01338

€ 0.02171
€ 0.02171€ 0.02171

--
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--
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-0.22%

-23.36%

+371.66%

+371.66%

Historial de precios de The Toad Pepe (TOAD) en EUR

Siga los cambios de precios de The Toad Pepe para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0037065-23.36%
30 Días€ +0.01115+371.66%
60 Días€ +0.01115+371.66%
90 Días€ +0.01115+371.66%
Cambio de precio de The Toad Pepe hoy

Hoy, TOAD registró un cambio de € -0.0037065 (-23.36%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de The Toad Pepe en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01115 (+371.66%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de The Toad Pepe en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TOAD experimentó un cambio de € +0.01115 (+371.66%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de The Toad Pepe en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.01115 (+371.66%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de The Toad Pepe (TOAD)?

Consulta la página Historial de precios de The Toad Pepe ahora.

Análisis de The Toad Pepe

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The Toad Pepe, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de The Toad Pepe: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de TOAD: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

TOAD_USDT se encuentra operando en el nivel central de 0,01243 en el período de 4 horas. El precio coincide con el centro del sistema de pivotes, situándose en una zona crítica donde se equilibran las fuerzas alcistas y bajistas. Los niveles de soporte S1 (0,01125) y resistencia R1 (0,01319) definen los límites actuales de la consolidación. La estructura del mercado muestra un patrón de estrecha consolidación sin señales claras de ruptura direccional. El indicador MACD presenta una configuración de cruce a la baja, lo que refleja un predominio de la presión bajista. Por su parte, el RSI se encuentra en zona de sobreventa, lo que indica que la presión vendedora a corto plazo ha sido liberada de manera relativamente completa. Además, tanto el conjunto de medias móviles como el grupo EMA carecen de señales alcistas, lo que evidencia la falta de impulso para impulsar un movimiento al alza. Los indicadores rápidos y lentos muestran una distribución desigual de la energía, sin generar un efecto de resonancia. La volatilidad permanece en niveles bajos, lo que sugiere una escasa actividad comercial en el mercado. El soporte cercano inferior está ubicado en 0,01125, aproximadamente a un 9,5% por debajo del precio actual. En contraste, la resistencia cercana superior se sitúa en 0,01319, a unos 6,1% por encima del valor actual. A nivel más distante, los niveles de referencia S2 y R2 se encuentran en 0,01049 y 0,01437, respectivamente. Las distancias entre estos niveles clave son uniformes, lo que permite que el precio oscile entre los distintos pivotes. Actualmente, el precio se mantiene muy próximo al punto central, con un espacio simétrico tanto por encima como por debajo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para The Toad Pepe

Predicción del precio de The Toad Pepe (TOAD) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de TOAD en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de The Toad Pepe (TOAD) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de The Toad Pepe podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará The Toad Pepe en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de TOAD para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de The Toad Pepe.

Cómo comprar e invertir The Toad Pepe en España

¿Listo para empezar con The Toad Pepe? Comprar TOAD es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar The Toad Pepe. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de The Toad Pepe (TOAD).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará The Toad Pepe instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar The Toad Pepe (TOAD)

¿Qué puedes hacer con The Toad Pepe?

Poseer The Toad Pepe te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar The Toad Pepe (TOAD) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es The Toad Pepe (TOAD)

TOAD es una TOAD.

The Toad Pepe Recurso

Para conocer The Toad Pepe más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial The Toad Pepe
Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum EcosystemFrog-ThemedMeme

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre The Toad Pepe

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:51:03 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para The Toad Pepe (TOAD)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre The Toad Pepe

TOAD USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de TOAD con apalancamiento. Explora el trading de futuros TOADUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera The Toad Pepe (TOAD) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Toad Pepe en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TOAD/USD1
€0.0119282
€0.0119282€0.0119282
-23.83%
4.23M (USDT)
TOAD/USDT
€0.0120056
€0.0120056€0.0120056
-23.46%
16.58M (USDT)

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€0.257742€0.257742

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€0.3174776€0.3174776

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The Toad Pepe

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€0.0120056
€0.0120056€0.0120056

-24.33%

AurumX

AurumX

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€0.100491€0.100491

-33.14%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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€0.000327574€0.000327574

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€2.75458€2.75458

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€0.0828352€0.0828352

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UPCX

UPC

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€0.1419€0.1419

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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