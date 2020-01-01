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Principales tokens de Dólar sintético por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Dólar sintético. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
+0.01%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 127.88K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998832
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 174.11M
$ 2.99M
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.99903
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 99.90M
$ 2.97M
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999132
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 62.42M
$ 1.49M
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.690529
-0.12%
-0.00%
-2.33%
$ 28.41M
$ 624.01K
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999213
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 13.09M
$ 4.20K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 724.82K
--
11
BitFi USD
BitFi USD
BFUSD
$ 0.985638
0.00%
--
0.00%
$ 683.23K
$ 20.11
12
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
0.00%
$ 643.55K
$ 3.29
13
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
14
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
0.00%
+0.01%
0.00%
--
$ 85.78K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Dólar sintético y por qué son populares?
Los tokens de Dólar sintético representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.18B.
¿Cuál es el token de Dólar sintético con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Dólar sintético rastreados en MEXC, USDF ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Dólar sintético están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Dólar sintético, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDE, USDF, USDAI se encuentra entre los tokens populares de Dólar sintético. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Dólar sintético?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Dólar sintético es de aproximadamente $6.18B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Dólar sintético, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.