¿Cuál es el precio actual de Tilly?

Tilly se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del 29.61% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara $TILLY con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 29.61% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si $TILLY está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Tilly en comparación con los tokens de la categoría Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Dentro del segmento Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, $TILLY demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Tilly hoy?

La capitalización de mercado de €37927.4553910530000 coloca a $TILLY en el puesto #7167, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando $TILLY?

Tilly ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de $TILLY?

Con 999652471.115268 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.