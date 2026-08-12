Precio de Testicle hoy

El precio actual de Testicle (TESTICLE) hoy es $ 0.00102669, con una variación del 9.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TESTICLE a USD es $ 0.00102669 por TESTICLE.

Testicle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,026,598, con un suministro circulante de 999.91M TESTICLE. Durante las últimas 24 horas, TESTICLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.0011614 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02315462, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TESTICLE experimentó un cambio de -1.91% en la última hora y de -39.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 144.44K.

Información del mercado de Testicle (TESTICLE)

Cap de mercado $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) $ 144.44K$ 144.44K $ 144.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,909,872.647102 999,909,872.647102 999,909,872.647102

La capitalización de mercado actual de Testicle es de $ 1.03M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 144.44K. El suministro circulante de TESTICLE es de 999.91M, con un suministro total de 999909872.647102. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.03M.