Precio de TBLL xStock hoy

El precio actual de TBLL xStock (TBLLX) hoy es $ 105.53, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TBLLX a USD es $ 105.53 por TBLLX.

TBLL xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 339,840, con un suministro circulante de 3.22K TBLLX. Durante las últimas 24 horas, TBLLX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 107.23, mientras que el mínimo histórico fue $ 103.99.

En el corto plazo, TBLLX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 76.90.

Información del mercado de TBLL xStock (TBLLX)

Cap de mercado $ 339.84K$ 339.84K $ 339.84K Volumen (24H) $ 76.90$ 76.90 $ 76.90 Cap. de mercado totalmente diluida $ 604.04M$ 604.04M $ 604.04M Suministro de Circulación 3.22K 3.22K 3.22K Suministro total 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

La capitalización de mercado actual de TBLL xStock es de $ 339.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 76.90. El suministro circulante de TBLLX es de 3.22K, con un suministro total de 5724132.232720938. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 604.04M.