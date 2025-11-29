Precio de TAOCat by Virtuals hoy

El precio actual de TAOCat by Virtuals (TAOCAT) hoy es --, con una variación del 7.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAOCAT a USD es -- por TAOCAT.

TAOCat by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 257,546, con un suministro circulante de 1.00B TAOCAT. Durante las últimas 24 horas, TAOCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.083718, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TAOCAT experimentó un cambio de -2.17% en la última hora y de +5.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Cap de mercado $ 257.55K$ 257.55K $ 257.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 257.55K$ 257.55K $ 257.55K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TAOCat by Virtuals es de $ 257.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TAOCAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 257.55K.