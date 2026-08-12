Precio de SurfCash hoy

El precio actual de SurfCash (SURF) hoy es $ 0, con una variación del 3.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SURF a USD es $ 0 por SURF.

SurfCash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,146, con un suministro circulante de 651.67M SURF. Durante las últimas 24 horas, SURF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00468639, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SURF experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -62.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SurfCash (SURF)

Cap de mercado $ 24.15K$ 24.15K $ 24.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.15K$ 24.15K $ 24.15K Suministro de Circulación 651.67M 651.67M 651.67M Suministro total 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535

La capitalización de mercado actual de SurfCash es de $ 24.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SURF es de 651.67M, con un suministro total de 825833981.7074535. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.15K.