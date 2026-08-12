Precio de StrikeX hoy

El precio actual de StrikeX (STRX) hoy es $ 0,01953189, con una variación del 1,15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRX a USD es $ 0,01953189 por STRX.

StrikeX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17 187 065, con un suministro circulante de 879,95M STRX. Durante las últimas 24 horas, STRX cotiza entre $ 0,0189577 (bajo) y $ 0,01966678 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,332212, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STRX experimentó un cambio de -0,24% en la última hora y de -2,01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 337,47.

Información del mercado de StrikeX (STRX)

Cap de mercado $ 17,19M$ 17,19M $ 17,19M Volumen (24H) $ 337,47$ 337,47 $ 337,47 Cap. de mercado totalmente diluida $ 17,19M$ 17,19M $ 17,19M Suministro de Circulación 879,95M 879,95M 879,95M Suministro total 879 949 008,343777 879 949 008,343777 879 949 008,343777

La capitalización de mercado actual de StrikeX es de $ 17,19M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 337,47. El suministro circulante de STRX es de 879,95M, con un suministro total de 879949008.343777. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17,19M.