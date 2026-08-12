Precio de Stray Dog hoy

El precio actual de Stray Dog (STRAYDOG) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRAYDOG a USD es $ 0 por STRAYDOG.

Stray Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,422, con un suministro circulante de 690.00M STRAYDOG. Durante las últimas 24 horas, STRAYDOG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00812607, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STRAYDOG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stray Dog (STRAYDOG)

Cap de mercado $ 50.42K$ 50.42K $ 50.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.42K$ 50.42K $ 50.42K Suministro de Circulación 690.00M 690.00M 690.00M Suministro total 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Stray Dog es de $ 50.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STRAYDOG es de 690.00M, con un suministro total de 690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.42K.