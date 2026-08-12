Precio de Spain hoy

El precio actual de Spain (SPAIN) hoy es $ 0.167789, con una variación del 3.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPAIN a USD es $ 0.167789 por SPAIN.

Spain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,056,188, con un suministro circulante de 6.29M SPAIN. Durante las últimas 24 horas, SPAIN cotiza entre $ 0.163737 (bajo) y $ 0.174516 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.919625, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.163737.

En el corto plazo, SPAIN experimentó un cambio de -1.25% en la última hora y de -14.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.30K.

Información del mercado de Spain (SPAIN)

Cap de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) $ 37.30K$ 37.30K $ 37.30K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Suministro de Circulación 6.29M 6.29M 6.29M Suministro total 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

La capitalización de mercado actual de Spain es de $ 1.06M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.30K. El suministro circulante de SPAIN es de 6.29M, con un suministro total de 29012176.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.96M.