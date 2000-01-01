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Principales tokens de Ecosistema Chiliz por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Chiliz. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01269
-0.24%
-2.38%
-2.08%
$ 132.14M
$ 10.87M
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5026
+0.81%
-1.99%
-6.27%
$ 12.84M
$ 40.11K
3
OG
OG
OG
$ 2.537
+0.16%
-2.19%
-1.16%
$ 12.01M
$ 71.13K
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.51
-0.06%
-0.76%
-0.23%
$ 8.23M
$ 107.12K
5
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.974831
-0.53%
-0.00%
+1.11%
$ 8.07M
$ 1.80M
6
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8617
+0.23%
-0.58%
+0.17%
$ 7.46M
$ 59.95K
7
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2631
-0.04%
-1.68%
-2.37%
$ 6.66M
$ 219.64K
8
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3597
-0.36%
-1.72%
-3.41%
$ 4.87M
$ 158.62K
9
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3085
0.00%
-1.18%
-3.11%
$ 4.82M
$ 172.94K
10
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.27128E-7
-1.78%
-5.10%
-7.07%
$ 3.74M
--
11
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1663
-0.36%
+0.60%
+0.91%
$ 3.73M
$ 394.44K
12
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2667
+0.08%
-1.00%
-2.49%
$ 3.63M
$ 197.59K
13
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01694
+0.12%
-1.51%
+1.01%
$ 2.74M
$ 3.37M
14
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2105
-0.05%
-1.37%
-1.60%
$ 2.60M
$ 376.35K
15
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.214932
+0.10%
-0.01%
-2.73%
$ 1.82M
$ 267.23K
16
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.0786
+0.01%
-0.87%
-4.96%
$ 1.47M
$ 812.57K
17
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.102407
+6.45%
+0.04%
+3.51%
$ 1.37M
$ 179.91K
18
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2094
+0.05%
-3.27%
-8.14%
$ 1.21M
$ 280.92K
19
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.172582
-0.04%
-0.01%
-9.52%
$ 1.09M
$ 41.07K
20
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08089
+0.01%
-1.70%
-1.13%
$ 1.06M
$ 676.59K
21
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.060363
-0.34%
-0.01%
-3.02%
$ 798.86K
$ 32.74K
22
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.097854
-0.02%
-0.00%
-2.05%
$ 785.77K
$ 27.10K
23
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.140746
-0.29%
-0.03%
-6.16%
$ 679.79K
$ 119.27K
24
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.236596
-0.76%
-0.01%
-6.48%
$ 583.41K
$ 190.64K
25
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.131957
+0.24%
+0.04%
-6.96%
$ 492.20K
$ 248.71K
26
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05328
+0.09%
+1.96%
+2.07%
$ 412.59K
$ 1.03M
27
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052605
-0.40%
0.00%
+0.05%
$ 407.68K
$ 195.95K
28
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00126274
0.00%
-0.05%
-7.71%
$ 393.68K
$ 1.66K
29
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06177
-1.37%
-3.37%
-3.66%
$ 393.50K
$ 912.35K
30
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151519
0.00%
+0.00%
-8.80%
$ 378.78K
$ 46.11K
31
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053428
-0.41%
-0.00%
+0.01%
$ 365.96K
$ 11.91K
32
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.02004
0.00%
-2.67%
-2.00%
$ 361.17K
$ 2.69M
33
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1076
+0.09%
+0.19%
-1.73%
$ 308.41K
$ 525.83K
34
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.101011
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 279.82K
$ 19.45K
35
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001595
+0.06%
-0.68%
-5.27%
$ 258.73K
$ 14.22M
36
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
$ 0.083835
-0.70%
-0.06%
-7.29%
$ 201.20K
$ 2.06K
37
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
$ 0.071048
-0.59%
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+8.15%
$ 172.05K
$ 197.98
38
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
$ 0.01925
+0.47%
-0.36%
-5.31%
$ 134.87K
$ 2.70M
39
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
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-1.58%
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$ 131.94K
$ 4.28K
40
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
SPFC
$ 0.01790538
+0.20%
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-3.77%
$ 121.36K
$ 33.95
41
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
$ 0.01772716
-0.86%
-0.04%
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$ 110.64K
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42
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
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-0.88%
-0.11%
-24.92%
$ 101.11K
$ 264.55
43
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
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$ 94.21K
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44
Tigres Fan Token
Tigres Fan Token
TIGRES
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45
Alliance Fan Token
Alliance Fan Token
ALL
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46
Legia Warsaw Fan Token
Legia Warsaw Fan Token
LEG
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--
-1.00%
$ 65.44K
$ 33.61
47
Team Heretics Fan Token
Team Heretics Fan Token
TH
$ 0.02320333
0.00%
--
-8.82%
$ 61.33K
$ 0.39
48
SC Internacional Fan Token
SC Internacional Fan Token
SACI
$ 0.0177512
-0.94%
-0.03%
-9.96%
$ 60.20K
$ 542.83
49
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
DOJO
$ 0.074586
0.00%
--
+3.74%
$ 52.15K
$ 49.12
50
Esporte Clube Bahia Fan Token
Esporte Clube Bahia Fan Token
BAHIA
$ 0.02302805
0.00%
+0.01%
+0.82%
$ 36.37K
$ 2.60

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Chiliz y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Chiliz representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 56 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $230.06M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Chiliz con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Chiliz rastreados en MEXC, EFC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.96% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Chiliz están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 56 tokens de Ecosistema Chiliz, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CHZ, ATM, OG se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Chiliz. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Chiliz?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Chiliz es de aproximadamente $230.06M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Chiliz, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.