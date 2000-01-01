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Principales tokens de Token de fan por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Token de fan. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3475
+0.96%
-2.42%
+3.34%
$ 36.05M
$ 157.06K
2
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.1
+0.46%
+0.02%
+3.77%
$ 20.15M
$ 4.80K
3
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5008
+0.81%
-1.99%
-6.27%
$ 12.84M
$ 40.11K
4
OG
OG
OG
$ 2.537
+0.16%
-2.19%
-1.16%
$ 12.01M
$ 71.13K
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5088
-0.06%
-0.76%
-0.23%
$ 8.23M
$ 107.12K
6
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.974831
-0.53%
-0.00%
+1.11%
$ 8.07M
$ 1.80M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003715
+0.59%
-1.83%
+6.57%
$ 7.68M
$ 25.59M
8
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4734
+0.25%
-2.00%
-2.98%
$ 7.64M
$ 132.02K
9
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8604
+0.23%
-0.58%
+0.17%
$ 7.46M
$ 59.95K
10
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3205
-0.03%
-1.81%
-0.47%
$ 6.84M
$ 188.03K
11
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2632
-0.04%
-1.68%
-2.37%
$ 6.66M
$ 219.64K
12
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4394
+0.27%
-1.52%
-5.89%
$ 5.71M
$ 124.33K
13
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3595
-0.36%
-1.72%
-3.41%
$ 4.87M
$ 158.62K
14
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3087
0.00%
-1.18%
-3.11%
$ 4.82M
$ 172.94K
15
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3508
+0.03%
-2.80%
-1.41%
$ 4.62M
$ 151.55K
16
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1651
-0.36%
+0.60%
+0.91%
$ 3.73M
$ 394.44K
17
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2664
+0.08%
-1.00%
-2.49%
$ 3.63M
$ 197.59K
18
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01694
+0.12%
-1.51%
+1.01%
$ 2.74M
$ 3.37M
19
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2101
-0.05%
-1.37%
-1.60%
$ 2.60M
$ 376.35K
20
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.214932
+0.10%
-0.01%
-2.73%
$ 1.82M
$ 267.23K
21
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07856
+0.01%
-0.87%
-4.96%
$ 1.47M
$ 812.57K
22
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.102407
+6.45%
+0.04%
+3.51%
$ 1.37M
$ 179.91K
23
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281826
0.00%
--
-0.45%
$ 1.28M
$ 10.00
24
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2098
+0.05%
-3.27%
-8.14%
$ 1.21M
$ 280.92K
25
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.172582
-0.04%
-0.01%
-9.52%
$ 1.09M
$ 41.07K
26
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08122
+0.01%
-1.70%
-1.13%
$ 1.06M
$ 676.59K
27
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.060363
-0.34%
-0.01%
-3.02%
$ 798.86K
$ 32.74K
28
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.097854
-0.02%
-0.00%
-2.05%
$ 785.77K
$ 27.10K
29
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.140746
-0.29%
-0.03%
-6.16%
$ 679.79K
$ 119.27K
30
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.236596
-0.76%
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$ 583.41K
$ 190.64K
31
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.131957
+0.24%
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$ 492.20K
$ 248.71K
32
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05322
+0.09%
+1.96%
+2.07%
$ 412.59K
$ 1.03M
33
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
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-0.40%
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$ 407.68K
$ 195.95K
34
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06155
-1.37%
-3.37%
-3.66%
$ 393.50K
$ 912.35K
35
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.151519
0.00%
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-8.80%
$ 378.78K
$ 46.11K
36
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
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$ 11.91K
37
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
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38
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
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--
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39
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
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40
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
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$ 279.82K
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41
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
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+0.06%
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42
Professional Fighters League Fan Token
Professional Fighters League Fan Token
PFL
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43
UFC Fan Token
UFC Fan Token
UFC
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44
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FT
SCCP
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+0.47%
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45
Alanyaspor Fan Token
Alanyaspor Fan Token
ALA
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-1.58%
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46
Sao Paulo FC Fan Token
Sao Paulo FC Fan Token
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+0.20%
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47
Vasco da Gama Fan Token
Vasco da Gama Fan Token
VASCO
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-0.86%
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$ 110.64K
$ 2.77K
48
Palmeiras Fan Token
Palmeiras Fan Token
VERDAO
$ 0.01980503
-0.88%
-0.11%
-24.92%
$ 101.11K
$ 264.55
49
Luka Modric
Luka Modric
MODRIC
$ 0.00011492
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--
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$ 100.56K
$ 18.35
50
Fluminense FC Fan Token
Fluminense FC Fan Token
FLU
$ 0.02272115
-1.06%
-0.08%
-12.78%
$ 94.21K
$ 800.40

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Token de fan y por qué son populares?
Los tokens de Token de fan representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 63 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $184.26M.
¿Cuál es el token de Token de fan con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Token de fan rastreados en MEXC, EFC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.96% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Token de fan están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 63 tokens de Token de fan, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FB, VATRENI, ATM se encuentra entre los tokens populares de Token de fan. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Token de fan?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Token de fan es de aproximadamente $184.26M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Token de fan, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.