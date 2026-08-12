Precio de Solar hoy

El precio actual de Solar (SXP) hoy es $ 0.00352415, con una variación del 1,663.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SXP a USD es $ 0.00352415 por SXP.

Solar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,373,138, con un suministro circulante de 673.39M SXP. Durante las últimas 24 horas, SXP cotiza entre $ 0.00349578 (bajo) y $ 0.00357577 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.79, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SXP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.01.

Información del mercado de Solar (SXP)

Cap de mercado $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volumen (24H) $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Suministro de Circulación 673.39M 673.39M 673.39M Suministro total 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

La capitalización de mercado actual de Solar es de $ 2.37M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.01. El suministro circulante de SXP es de 673.39M, con un suministro total de 673393198.71. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.37M.