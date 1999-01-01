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Principales tokens de Ecosistema Harmony por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Harmony. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1863
-0.43%
-1.32%
-1.17%
$ 6.78B
$ 16.35M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.683
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.755
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.27
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.2
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
6
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9054
-0.89%
+0.30%
+2.69%
$ 157.00M
$ 65.75K
7
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01377
-0.07%
-1.42%
-4.54%
$ 150.52M
$ 5.08M
8
BAT
BAT
BAT
$ 0.06264
-0.13%
-3.51%
-6.12%
$ 94.05M
$ 845.89K
9
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,975
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
10
SNX
SNX
SNX
$ 0.2013
-0.15%
-3.21%
-6.52%
$ 69.66M
$ 299.62K
11
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.228
0.00%
-1.36%
-4.20%
$ 61.22M
$ 43.96K
12
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003308
-0.03%
-1.25%
-2.70%
$ 58.42M
$ 181.68M
13
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02481
-0.16%
+0.49%
-2.44%
$ 49.05M
$ 2.17M
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1675
+0.61%
+0.43%
-4.43%
$ 47.04M
$ 357.12K
15
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
+138.87%
+14,155.78%
$ 27.53M
$ 172.53
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05899
-0.19%
-1.50%
-2.82%
$ 26.91M
$ 983.96K
17
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04706872
+0.21%
-0.00%
-12.74%
$ 26.83M
$ 393.95K
18
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3026
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
19
Orbs
Orbs
ORBS
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-0.22%
-0.01%
-1.21%
$ 26.58M
$ 702.55K
20
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04567
+2.31%
+5.76%
-1.21%
$ 19.05M
$ 1.51M
21
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.0170929
-0.12%
+0.08%
+2.02%
$ 17.09M
$ 1.20K
22
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01937
+0.10%
-1.77%
+4.97%
$ 14.80M
$ 2.74M
23
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,886.28
-0.06%
+0.01%
-1.10%
$ 12.10M
--
24
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.989022
-0.02%
-0.00%
-0.94%
$ 11.73M
$ 7.43K
25
Harmony
Harmony
ONE
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-6.63%
-38.31%
-38.41%
$ 11.37M
$ 490.39M
26
Huobi
Huobi
HT
$ 0.097622
-0.10%
-0.02%
+10.55%
$ 10.68M
$ 702.80
27
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.646E-5
0.00%
+3.30%
+3.46%
$ 9.82M
--
28
Wise
Wise
WISE
$ 0.102575
-0.16%
+0.01%
-1.96%
$ 8.89M
$ 1.24K
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.10612
+0.03%
-0.90%
-5.36%
$ 7.41M
$ 547.67K
30
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347382
-1.61%
+0.07%
-0.37%
$ 7.30M
$ 429.98K
31
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,665.53
-0.26%
+0.00%
-3.02%
$ 5.07M
$ 921.67
32
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.23
0.00%
+0.03%
-2.38%
$ 3.42M
$ 13.29K
33
Ren
Ren
REN
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-4.30%
-0.04%
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$ 3.29M
$ 186.52K
34
Solar
Solar
SXP
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--
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$ 2.37M
$ 1.01
35
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 611.97
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$ 2.23M
$ 294.36
36
Reef
Reef
REEF
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-3.74%
$ 2.01M
$ 973.37M
37
Chain Games
Chain Games
CHAIN
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+0.14%
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$ 1.72M
$ 24.54K
38
Frontier
Frontier
FRONT
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--
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39
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
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$ 80.26
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
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41
Celsius Network
Celsius Network
CEL
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42
Unistake
Unistake
UNISTAKE
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--
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$ 340.43K
$ 14.80
43
DSLA Protocol
DSLA Protocol
DSLA
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44
BakerySwap
BakerySwap
BAKE
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45
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
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46
SparkPoint
SparkPoint
SRK
$ 9.11E-6
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-10.42%
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--
47
OpenxAI Network
OpenxAI Network
OPENX
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+0.19%
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48
Furucombo
Furucombo
COMBO
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--
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49
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.0001443
-3.12%
-0.04%
-13.87%
$ 17.43K
$ 11.94
50
Kilopi
Kilopi
LOP
$ 1.254E-5
-12.61%
-48.90%
-25.67%
$ 15.94K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Harmony y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Harmony representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 52 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $17.44B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Harmony con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Harmony rastreados en MEXC, WONE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 138.87% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Harmony están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 52 tokens de Ecosistema Harmony, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ADA, LINK, UNI se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Harmony. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Harmony?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Harmony es de aproximadamente $17.44B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Harmony, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.