Precio de Sliding Cat hoy

El precio actual de Sliding Cat (滑る猫) hoy es $ 0, con una variación del 5.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 滑る猫 a USD es $ 0 por 滑る猫.

Sliding Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,054.3, con un suministro circulante de 999.88M 滑る猫. Durante las últimas 24 horas, 滑る猫 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00110706, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 滑る猫 experimentó un cambio de -9.42% en la última hora y de -21.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sliding Cat (滑る猫)

Cap de mercado $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,883,514.043013 999,883,514.043013 999,883,514.043013

La capitalización de mercado actual de Sliding Cat es de $ 15.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 滑る猫 es de 999.88M, con un suministro total de 999883514.043013. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.05K.