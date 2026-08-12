Precio de Singularity Finance hoy

El precio actual de Singularity Finance (SFI) hoy es $ 0.0037942, con una variación del 1.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SFI a USD es $ 0.0037942 por SFI.

Singularity Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 790,808, con un suministro circulante de 84.53M SFI. Durante las últimas 24 horas, SFI cotiza entre $ 0.00372668 (bajo) y $ 0.00543531 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.204218, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00326443.

En el corto plazo, SFI experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +16.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.46K.

Información del mercado de Singularity Finance (SFI)

Cap de mercado $ 790.81K$ 790.81K $ 790.81K Volumen (24H) $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Suministro de Circulación 84.53M 84.53M 84.53M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Singularity Finance es de $ 790.81K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.46K. El suministro circulante de SFI es de 84.53M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.90M.