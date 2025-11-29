Precio de xMoney hoy

El precio actual de xMoney (XMN) hoy es $ 0.04298, con una variación del 5.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XMN a USD es $ 0.04298 por XMN.

xMoney actualmente está en el puesto #3674 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 XMN. Durante las últimas 24 horas, XMN cotiza entre $ 0.04005 (bajo) y $ 0.04597 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.11390037525327498, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.019550382433716446.

En el corto plazo, XMN experimentó un cambio de -0.24% en la última hora y de +18.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 266.47K.

Información del mercado de xMoney (XMN)

Puesto No.3674 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 266.47K$ 266.47K $ 266.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 429.80M$ 429.80M $ 429.80M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de xMoney es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 266.47K. El suministro circulante de XMN es de 0.00, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 429.80M.